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ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 8 قتلى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:22 ص
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الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
وكالات
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ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات وانهيارات أرضية في شرق اليابان، اليوم السبت، إلى ثمانية بينما لا يزال أربعة في عداد المفقودين، وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للإعصار هاجيبيس، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

 

الانهيارات الأرضية

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الانهيارات الأرضية اجتاحت المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد.وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع وهطلت في بعض الأماكن، خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

 

ووفقًا لوكالة رويترز، صدرت أوامر إجلاء ونصائح للسكان بامتداد قسم كبير من الممر الشمالي الذي تعرض بالفعل لضربات إعصارين منذ الشهر الماضي. وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 ملليمتر على مدار 12 ساعة.

 

وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

 

الإعصار هاجيبيس

وقتل الإعصار هاجيبيس ما لا يقل عن 88 شخصا عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة ولا يزال سبعة في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300.

 

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية اليوم الجمعة، في بلدات شرقي طوكيو، مما أثار مخاوف بشأن أضرار جديدة في مناطق ما زالت تتعافى من الأعاصير الأخيرة.

 

وتسربت المياه من نهر في تشيبا، جنوب شرق طوكيو، حيث كان المارة يخوضون فيضانات شديدة العمق، تم إغلاق بوابة رسوم الطرق السريعة بالقرب من مطار ناريتا الدولي مؤقتًا من أجل السلامة، غمرت المياه سوبر ماركت في مدينة ناريتا، واستخدم موظفو المتجر المماسح لإزالة المياه.

 نتيجة بحث الصور عن امطار اليابان

انهيار طيني

وسحق انهيار طيني منزلًا في منطقة ميدوري في تشيبا وتم إنقاذ أحد سكانه الثلاثة وكان فاقد للوعي، كان رجال الانقاذ يبحثون عن الاثنين الاخرين.

 

وقال مسؤولون في إدارة تشيبا لإدارة الكوارث، إن الانهيارات الطينية أصابت منزلين في المدن القريبة، لكن السكان تم إنقاذهم بأمان.

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