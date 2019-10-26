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وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن تتفقان على واردات الدواجن

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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توصلت الصين والولايات المتحدة إلى توافق حول شروط الاستيراد المتبادل للدواجن، كما قالت وزارة التجارة في الدولة الآسيوية، في بيان اليوم السبت.

وقال البيان: "أكد الجانبان أنهم توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن واردات الولايات المتحدة من الدواجن المطبوخة من الصين والمنتجات السمكية. كما وافق الجانبان على رفع الحظر على صادرات الدواجن من الولايات المتحدة إلى الصين".

تم تحديد الاتفاقيات خلال محادثة هاتفية بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر.

وأضافت الوزارة، أن الجانبين اتفقا على مراعاة المخاوف الرئيسية لكل منهما. وأكد المفاوضون أيضًا أنهم على وشك الانتهاء من مشاوراتهم الفنية بشأن جزء من اتفاقهم التجاري.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يوم الجمعة، غن الجانبين على وشك الانتهاء من بعض أقسام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية.

في وقت سابق من شهر أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق من حيث المبدأ على صفقة تجارية "المرحلة الأولى" مع "ليو" بعد مفاوضات رفيعة المستوى في واشنطن.

وقال "ترامب"، إن الصفقة شملت موافقة الصين على زيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة إلى ما بين 40 إلى 50 مليار دولار بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالملكية الفكرية والخدمات المالية.

وكانت الولايات المتحد أعلنت عن اتفاق تجاري جزئي مع الصين، وينص الاتفاق المبدئي -الذي يأذن بانتهاء الحرب التجارية التي استمرت 18 شهراً بين القوتين الاقتصاديتين- على بكين بأن تزيد حجم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة ستبقة له على تويتر "اتفاقيتي مع الصين ستبدأ فورا بشراء كميات كبيرة جدا من منتجاتنا الزراعية، ولن يتم الانتظار حتى توقيع الاتفاقية".

بموجب اتفاق المرحلة الأولى تشتري الصين، حسب تصريحات سابقة لترامب، منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار في السنة، وهي كمية تزيد مرتين ونصف مرة على الحد الأعلى للمشتريات الصينية السنوية، الذي سجل عام 2017 حين استوردت بكين ما يساوي 19,5 مليار دولار من هذه المنتجات، قبل أن يتراجع هذا الحجم إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار عام 2018 تحت تأثير الحرب التجارية.

وأضاف ترامب في تغريدته "وافقت على عدم زيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% في 15 أكتوبر وستبقى بنسبة 25%".

وأشار "ترامب" على "تويتر": "العلاقة مع الصين جيدة جدا.. سننهي المرحلة الأولى الكبيرة من الاتفاقية، ثم نتوجه مباشرة إلى المرحلة الثانية".

ورغم التقدم في المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، لم يتم اتخاذ أي قرار حول الرسوم الجمركية بنسبة 15% التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر حول سلع شائعة الاستهلاك.

وقد أعلن، أمس، مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات النهائية على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين.

وقال البيان”حققوا اختراقا في قضايا محددة، والجانبان يقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على بعض أجزاء الاتفاق.. المناقشات ستتواصل على مستوى النواب، وسيجري كبار المفاوضين مكالمة أخرى في المستقبل القريب.


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الكلمات المفتاحية

واشنطن بكين امريكا الولايات المتحدة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الصين

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