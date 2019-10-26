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اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن درجة الاستعداد القصوى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
محمد طه
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تشهد محافظة البحر الأحمر، منذ الصباح الباكر إستقرارًا في حالة الطقس، من رغم سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية ورفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء الجمهورية، وتشهد حركة المواني والمطارات بالبحر الأحمر، انتظام جميع معاملاتها الطبيعية.

ويسود حالة الطقس في مدن المحافظة، معتدل على معظم الانحاء من حلايب وشلاتين جنوبا وحتى الزعفرانة شمالا، وتتكاثر السحب المخفضة على مدن الجنوب.

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وجميع القطاعات، تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المعلنة.

وأهابت محافظة البحر الأحمر، المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمسافرين بتوخي الحيطة والحذر، اليوم واتخاذ كافة التدابير اللازمة المصاحبة لسقوط الأمطار على بعض المناطق طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظة، أنه سيتم خلال الساعات المقبلة تحديث حالة الجوي والأمطار المحتملة حيث تضمن البيان نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جميع المحافظات خلال أيام المقبلة.

وعن طقس اليوم السبت، وجهت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا، بضرورة توخي الحذر اليوم، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين من أي مخاطر محتملة.


وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 26
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 25
دمنهور 19 25
الإسكندرية 19 26
بلطيم 19 25
مطروح 18 26
السلوم 17 25
سيوة 16 26
بورسعيد 20 25
دمياط 20 25
الزقازيق 20 25
الإسماعيلية 19 25
السويس 20 26
العريش 18 24
رفح 18 24
رأس سدر 19 27
نخل 10 24
نويبع 20 27
طابا 21 26
كاترين 10 22
الطور 20 29
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 20 29
مرسى علم 21 28
الفيوم 19 27
بني سويف 18 27
المنيا 17 28
أسيوط 17 28
سوهاج 17 28
قنا 18 29
الأقصر 17 30
أسوان 18 31
أبوسمبل 17 29
الوادى الجديد 22 30
شلاتين 23 31
ابو رماد 22 30
حلايب 24 28
رأس حدربة 23 28
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