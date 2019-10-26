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مرتضى منصور: أنا مش طرطور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فكرة إقالة ميتشو المدير الفني للفريق بسبب الضغط الجماهير لرحيله مؤكدًا أنه ليس "طرطور" حتى يستجيب للسوشيال ميديا.


وأكد رئيس الزمالك أنه لن يستجيب لمطالب الجماهير بإقالة ميتشو المدير الفني للفريق لأنه ليس من عينة رؤساء الأندية الذين يستجيبون لضغط الجماهير.


وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "من السهل إقالة ميتشو ودفع الشرط الجزائي من جيبيلكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون طرطور مثل أشخاص أخرين."

 

وتابع: "أرفض تلاعب ميتشو في تلاعب مراكز اللاعبين.. خالد بوطيب مهاجم ةأرفض أن يلعب في مركز آخر وأشرف بنشرقي أفضل مركز 10 في إفريقيا لا يجب وضعه في مكان آخر".

 

 

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نادي الزمالك مرتضي منصور الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

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