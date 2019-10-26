مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك محمود الخطيب رئيس الأهلي على خلفية الأزمة المثارة حول تأجيل مباريات الدوري المصري بقرار أمني.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية:: "البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية بشأن تأجيل القمة يؤكد أن الخطيب كاذب."

وأكد مرتضى منصور أنه لن يستجيب لمطالب الجماهير بإقالة ميتشو المدير الفني للفريق لأنه ليس من عينة رؤساء الأندية الذين يستجيبون لضغط الجماهير.

وأضاف مرتضى: "من السهل إقالة ميتشو ودفع الشرط الجزائي من جيبيلكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون طرطور مثل أشخاص أخرين."

وتابع: "أرفض تلاعب ميتشو في تلاعب مراكز اللاعبين.. خالد بوطيب مهاجم ةأرفض أن يلعب في مركز آخر وأشرف بنشرقي أفضل مركز 10 في إفريقيا لا يجب وضعه في مكان آخر".