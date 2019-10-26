انخفاض درجات الحرارة في محافظة قنا.. وخطة طارئة لمواجهة الطقس السيئ

تشهد محافظة قنا، اليوم السبت، حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والتي وصلت الدرجة الكبرى فيها الى 29 درجة، فيما تبلغ الصغرى 18 درجة.



وشددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفعت حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة وتفعيل غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.



كما تم توجيه مسؤولي إدارة الازمات بالتنسيق مع الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتجهيز كافة الامكانيات المتاحة علي ان تكون علي استعداد تام في حالة حدوث أي طارئ.

فيما وضعت الأجهزة الأمنية خطة طارئة لغلق الطرق فور الابلاغ عن حدوث اخطار ناتجة عن عدم الاستقرار في الاحوال الجوية بالتعاون مع مسئولي الطرق والكباري بالمحافظة للحفاظ علي سلامة المواطنين.



ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس ليوم السبت الموافق 26 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.



وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، ويصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري القاهرة.



وعن حالة الرياح، فأشار البيان إلى أنها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مع وجود حالة من الاعتدال على البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، بينما هناك اضطرابا في حركة البحر المتوسط.



وفيما يلي بيان ببعض درجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: 20 26

الأسكندرية: 19 26

نخل: 10 24

الغردقة: 29 29

شرم الشيخ: 21 31

قنا: 18 29

