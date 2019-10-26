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عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:23 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
على شحاتة
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أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه بالمملكو العربية السعودية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني ،أن خلافه مع مجلس ادارة النادي الأهلي انتهى بشكل كامل وأنه مستعد من الوقت الحالي لدعم ومساندة القلعة الحمراء من جديد. 

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل وعندما مرض دعوت له بشفاء.. هاذي أخلاق العرب وهاكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيداً.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره».

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نادي الميريا محمود الخطيب مجلس الاهلي تركي ال الشيخ الاهلي الأهلي

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