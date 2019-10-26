ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل



وقاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء.



وتفوق ستيرلينج على كلًا من كيلينان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وتشامبرلين متوسط ميدان ليفربول.