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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل
السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:53 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السعر الذي حدده مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل بيع نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مانشستر سيتي لن يستغنى عن رحيم سترلينج ويتركه يرحل عن ملعب الاتحاد بأقل من 200 مليون يورو عقب مستواه المتميز مع الفريق في السنوات الأخيرة.
وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يريد دفع هذا المقابل المالي الضخم من أجل ضم رحيم سترلينج.
وأشارت بعض المواقع الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج مطلع الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو.
وألمح الموقع الفرنسي أن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد رحيم سترلينج الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023 في الفترة المقبلة بالإضافة إلى رفع راتبه الأسبوعي إلى 450 ألف جنيه إسترليني لعرقلة الصفقة أمام ريال مدريد.
وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة الملكي تطمح في العودة بقوة من جديد إلى سوق الانتقالات، حيث لم تقدم الصفقات الأخيرة الشكل المطلوب منها على رأسها إيدين هازارد والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.
وتوج الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي اليوم بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وقاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء.
وتفوق ستيرلينج على كلًا من كيلينان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وتشامبرلين متوسط ميدان ليفربول.
وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوز كاسح على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مانشستر سيتي لن يستغنى عن رحيم سترلينج ويتركه يرحل عن ملعب الاتحاد بأقل من 200 مليون يورو عقب مستواه المتميز مع الفريق في السنوات الأخيرة.
وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يريد دفع هذا المقابل المالي الضخم من أجل ضم رحيم سترلينج.
وأشارت بعض المواقع الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج مطلع الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو.
وألمح الموقع الفرنسي أن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد رحيم سترلينج الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023 في الفترة المقبلة بالإضافة إلى رفع راتبه الأسبوعي إلى 450 ألف جنيه إسترليني لعرقلة الصفقة أمام ريال مدريد.
وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة الملكي تطمح في العودة بقوة من جديد إلى سوق الانتقالات، حيث لم تقدم الصفقات الأخيرة الشكل المطلوب منها على رأسها إيدين هازارد والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.
وتوج الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي اليوم بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وقاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء.
وتفوق ستيرلينج على كلًا من كيلينان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وتشامبرلين متوسط ميدان ليفربول.
وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوز كاسح على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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