عاجل.. "ترامب" يعفي هذه الدولة من رسوم جمركية

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا من الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع، كما علق الإعفاء الجمركي على بعض السلع مع تايلاند.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "بعد مراجعة ثانية. قررت أن أوكرانيا أحرزت تقدما في توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي، وبهذا ينبغي استئناف التجارة الحرة"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.