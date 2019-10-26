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بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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صاحب وجه مميز وموهبة كبيرة ومن الوجوه المألوفة للجمهور برغم تقديمه للأدوار الثانوية مثل الرجل الشعبي، والمخبر وغيرها.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل قاسم الدالي

بداياته الفنية
حصل الفنان قاسم الدالي على بكالوريوس التجارة، وبدأ حياته الفنية في فترة السبعينات وبرز في الأدوار الثانوية وأصبح وجهًا مألوفًا للمشاهدين.

ولد "قاسم الدالي" يوم 21 من شهر فبراير عام 1939، واسمه بالكامل أبو القاسم حسين الدالي.

أبرز أعمال قاسم الدالي السينمائية
من أبرز أعماله السينمائية الذي شارك فيها النمر والأنثى وشكل دويتو فكاهي مع الفنان الراحل سليمان عيد، كما شارك في فيلم الفرن وهو صاحب المشاجرة الشهيرة فيه مع الفنان عادل أدهم، رمضان فوق البركان، القفل، حسن بيه الغلبان، أنا اللي قتلت الحنش، لحم رخيص، لهيب الانتقام، أبناء وقتله، الذل، نحب عيشة الحرية، المشبوه.

أعمال الراحل في الدراما التليفزيونية
وعن أعماله في الدراما التليفزيونية سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، بنت الأيام، نسيم الروح، عدى النهار، التوأم، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا، للثروة حسابات أخرى، كناريا وشركاه، وكانت آخرها "خيبر"عام "2013".

أعماله على خشبة المسرح
ومن أعماله على خشبة المسرح، الدور الرابع شقة 9، مريض بالوهم، مين جوز مين، عبود عبده عبود، اثنين على دبوس.

كان معروف عن "قاسم الدالي" بالوسط الفني تواجده بإستمرار في نقابة المهن التمثيلية، حيث كان دائم الاهتمام بأمورها.

محمد الدسوقي يعلن عن وفاة قاسم الدالي
جدير بالذكر أن الفنان والمخرج محمد الدسوقي، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن وفاة الفنان قاسم الدالي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عامًا.

موعد الجنازة والعزاء
وقد أكد الفنان والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن موعد تشييع جنازة الفنان الراحل غدًا من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء بعد غد الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين.


بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي
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