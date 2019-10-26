كريم عبد العزيز ضيف "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديد.. غدا

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة غد الأحد من برنامجها "القاهرة الآن" النجم كريم عبد العزيز.

ومن المقرر أن يروي عبد العزيز، خلال البرنامج المذاع على قناة "العربية الحدث" تفاصيل رحلته الفنية.

ومن المنتظر أن يكشف كريم عبد العزيز، النقاب عن أعماله الفنية المقبلة.

عودة لميس الحديدي للشاشة

كانت أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي، الذى تعود به للشاشات بعد عدة سنوات من الغياب، انطلقت في 21 الشهر الجاري.





وفى بداية الحلقة قامت بتوجيه كلمة للجمهور، أعربت من خلالها عن سعادتها للتواجد عبر قناة الحدث، وأن القناة ليست غريبة عن مجموعة العربية التى عملت فيها كمراسلة اقتصادية منذ بدايتها.





طبيعة برنامجها الجديد

وأوضحت لميس الحديدى أن برنامج "القاهرة الآن" يقدم تجربة مختلفة تحاول من خلالها الاقتراب من شكل الإعلام الجديد، الذى يتفاعل معه المشاهد من كل مكان ولا يقتصر دوره على الاستماع فقط.





وأضافت لميس أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة يوم الأحد والاثنين ويذاع من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشر مساء، وذلك على شاشة الحدث، وتناقش فى الساعه الأولى كل ما يحدث فى الأمور المصرية والإقليمية، والساعة الثانية تبث حصريا على منصات التواصل الإجتماعي المتعلقة بالبرنامج.



