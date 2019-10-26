ميسي يصدم إدارة برشلونة بشأن خليفة فالفيردى

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن قائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، رفض البديل المقترح لخلافة المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى، والذي ترشحه إدارة البارسا لخلافة المدرب فالفيردي، الذي أصبحت جماهير برشلونة تطالب برحيله بعد الأداء الذي ظه ر عليه الفريق خلال الفترة الماضية.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر في قدوم المدرب كارلوس أونزوي المدير الفنى لجيرونا الإسبانى الحالي والمدرب العام في فريق برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي.





وأشارت التقارير الصحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يرفض ذلك المقترح من إدارة البارسا بتعيين كارلوس انزوي ويري أن علي إدارة الفريق التعاقد مع مدرب أكبر للبارسا خلال الفترة القادمة.





وأصبح ليونيل ميسي قائد برشلونة غير سعيد بتولي ارنستو فالفيردى للبارسا بسبب الأداءالذي يظهر عليه الفريق خلال المواسم الماضية والموسم الجاري، مما جعله يرحب بفكرة قدوم مدرب أخر.