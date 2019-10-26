بيريز يثير القلق في باريس سان جيرمان



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هذه الصفقة التي من شأنها أن تجعل الجماهير متحمسة دائمًا وسيكون على القمة للسنوات العشر المقبلة على الأقل.



وقالت الصحيفة الإسبانية أن مبابي دخل ملعب جان برايدل معقل كلوب بروج البلجيكي بعد فترة وجيزة من فترة الاستراحة ولم يبدأ المباراة لكنه في 38 دقيقة قام بما لم يتمكن الكثيرون من تحقيقه في خمس مباريات متتالية، حيث سجل هاتريك مثاليًا (الهدف الأول جاء بضربة رأس والثاني بالقدم اليمنى بعد مراوعة مدافع وحارس المرمى دفعة واحدة وهدفًا بالقدم اليسرى وهو سجل لا يقوم به سوى الصفوة).



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز طالما كان واضحًا بأن مبابي هو اللاعب الوحيد القادر على أن يكون علامة تجارية بنفسه كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو وكما كان سابقًا زين الدين زيدان ورونالدو هو الموهبة الفرنسية ذات العشرين عامًا.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية منتصف الشهر الجاري أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وضعت شرطاً تعجيزياً من أجل لاستغناء عن خدمات نجم الفريق الفرتسي كيليان مبابي لأي فريق آخر في الفترة المقبلة وذلك في ظل الاهتمام الكبير من برشلونة وريال مدريد والذان يسعيان لضمه.



ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن صحيفة أوك دياريو الإسبانية أن الفريق الفرنسي لا يمانع فكرة رحيل مبابي ولكن بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان دفع لموناكو مبلغ 180 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي الشاب لذلك لا يرغب فريق العاصمة الفرنسية في التفاوض من أجل رحيله إلا بمبلغ كبير.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس لن يسمح برحيل مبابي عن الفريق بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو لذلك سيكون على أي فريق يريد استعارة اللاعب الفرنسي تجهيز المبلغ وكسر كل الأرقام القياسية لعيون النجم الفرنسي الشاب.



وتعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن هي صفقة انضمام نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.