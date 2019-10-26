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نجم الجزائر على رادار ريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
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منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الجزائري يوسف عطال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة وذلك بسبب المستوى المتذبذب لأودريوزولا.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المدافع الجزائري يوسف عطال ظهير أيمن نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سوف يقوم بالاستغناء عن المدافع الأيمن الحالي للفريق أودرويوزولا، حيث أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لا يضعه في خططه المستقبلية.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند حتى يونيو المقبل سوف يعود إلى ريال مدريد بداية الموسم المقبل لمنافسة داني كارفخال في الجبهة اليمنى.

وكان الجزائري الشاب يوسف عطال قريبًا في يوليو الماضي من التعاقد مع ريال بيتيس الذي ينافس في الدوري الإسباني الممتاز.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن عطال البالغ من العمر 21 عامًا الذي كان يلعب في باردو الجزائري أصبح قريباً من توقيع عقد مع بيتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات عطال الذي يجيد اللعب في مركز الظهير أو الجناح والتي قال فيها: "تمضي المفاوضات بشكل جيد، خضعت لتجارب في بيتيس ولعبت في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

وعن الدور الذي لعبه مواطنه عيسى ماندي نجم ريال بيتيس في المفاوضات، اختتم عطال تصريحاته قائلاً: "أتمنى اللعب إلى جوار ماندي، سأكون سعيداً إذا حدث ذلك، ساعدني كثيراً خلال فترة الاختبار في بيتيس".
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