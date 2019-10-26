Advertisements الفجر الفني مزيكا الفجر الفني بعد نجاح "سلام" لسعد المجرد.. الجمهور: "الكليب عالمي" السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:59 ص Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما المؤخر الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبار تهمك مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح منذ حوالي 21 ساعة اسعار الحديد اليوم الجمعة 25-10-2019.. وسعر حديد عز يسجل 10700 جنيهًا منذ حوالي 19 ساعة نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك منذ حوالي 8 ساعات صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق" منذ حوالي 8 ساعات جروس يثير الرعب في الزمالك منذ حوالي 10 ساعة آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر" منذ حوالي 12 ساعة البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية منذ حوالي 13 ساعة مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر منذ حوالي 4 ساعات عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك" منذ حوالي 12 ساعة مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي منذ حوالي 13 ساعة نجم الجزائر على رادار ريال مدريد منذ 35 دقيقة "جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة منذ حوالي 4 ساعات الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة" منذ حوالي 4 ساعات موضوعات متعلقة تعرف على عدد مشاهدات "غزالي غزالي" لسعد المجرد (فيديو) مصطفى عمار يكتب: "حكايات رمضانية" محمد رمضان.. انتبه النجومية ترجع إلى الخلف! بعد اقتراب "انا مافيا" من 500 ألف مشاهدة.. الجمهور: حد يطمنا علي بشرى (صور) رغم انتقاد الجمهور له.. محمد رمضان يستعين بـ ياسر سامي في "أنا مافيا" سعد لمجرد الأكثر بحثًا.. و"سلام" تقترب من 3 مليون مشاهدة سعد لمجرد يتربع على صدارة فيديوهات "يوتيوب" بأغنيته الجديدة