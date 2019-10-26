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قبل بداية الجولة العاشرة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد عصام
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ينتظر عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستبدأ منافستها اليوم الجمعة لمباراة فريق ليستر سيتي ضد فريق ساوثهامبتون على ملعب الأخير.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.


ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.
2- تامي ابراهام 8 أهداف.
3- ايمريك اوباميانج 7 أهداف.
4- تيمو بوكي 6 أهداف.
5- جيمي فاردي 6 أهداف.
6- رحيم سترلينج 6 أهداف.


وكان قد نجح المصري محمد صلاح في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق الجائزة في الموسم الماضي بالتقاسم مع الثنائي ايميريك اوباميانج والسنغالي ساديو ماني.


وستكون قمة تلك الجولة بين فريق ليفربول وفريق توتنهام هوتسبير على ملعب الانفيلد مساء يوم الأحد المقبل، ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد.


ويسعى فريق مانشستر للحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الأخيرة، حيث يعد السيتي هو حامل اللقب في اخر نسختين من البريميرليج بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
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الكلمات المفتاحية

الدوري الانجليزي الجولة العاشرة أهداف مباراة ليستر سيتي

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