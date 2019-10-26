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"قلبي ومفتاحه".. تعرف على سر ارتداء صبري فواز خاتم "مفتاح الحياة" (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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يعتبر مفتاح الحياة أو كما يطلق عليه "عنخ" رمزًا للحياة الأبدية عند قدماء المصريين، حيث كان يستعمله الفراعنة كرمز للحياة بعد الموت، ويحمله الآلهة وملوك الفراعنة.

والتقى "الفجر الفني" بالفنان صبري فواز، وسأله عن سر حبه لهذا الشكل من الخواتم ولماذا يرتديه؟.

وأجاب "فواز" قائلًا: "هذا مفتاح الحياة "عنخ" وأرتديه حبا في الحياة وفي مصر وتمسكا بملامحنا".

وأضاف "فواز" أنه يرتدي هذا الخاتم منذ زمن طويل، معبرًا عن حبه الشديد له.

خطأ شائع
يذكر أن هناك خطأ شائعًا، حيث يخلط الكثير بين "مفتاح الحياة المصري الفرعوني"، وبين "الصليب المسيحي" بسبب التشابه النسبي بينهما في الشكل، فمفتاح الحياة ظهر قبل استعمال المسيحيين للصليب بآلاف السنين.

مشاركته في مسلسل "ملاك"
يستعد الفنان صبرى فواز لتصوير أولى مشاهده بمسلسل "ملاك" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج إبراهيم فخر، ويجسد فواز شخصية "مدير بنك" يدعى "رجائى" ، ويمر بعدة مواقف خلال الأحداث تقلب حياته رأساً على عقب.

أبطال المسلسل
وفى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة الحلقات الأولى، حيث انتهى حسان من كتابة 5 حلقات من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.

مشاركته في "قيد عائلى"
يعرض حاليا لصبرى فواز، مسلسل "قيد عائلى"، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، اخراج تامر حمزة.


"قلبي ومفتاحه".. تعرف على سر ارتداء صبري فواز خاتم "مفتاح الحياة" (صور)
"قلبي ومفتاحه".. تعرف على سر ارتداء صبري فواز خاتم "مفتاح الحياة" (صور)
"قلبي ومفتاحه".. تعرف على سر ارتداء صبري فواز خاتم "مفتاح الحياة" (صور)
"قلبي ومفتاحه".. تعرف على سر ارتداء صبري فواز خاتم "مفتاح الحياة" (صور)
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