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كارمن سليمان تهنئ رنا سماحة بنجاح أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة بوستر أغنية "أميرة الحب" للفنانة رنا سماحة، عبر إستوري "إنستجرام" مهنئة من جانبها الأخيرة بنجاح الأغنية.

وعلقت كارمن على الصورة قائلة: "حبيبة قلبي القمر ألف مليون مبروك يا روحي على الأغنية ويارب دايمًا في نجاح ومكسرة الدنيا".

"أميرة الحب"
طرحت سماحة، منذ يومين فيديو كليب "أميرة الحب" عبر "يوتيوب" وعلقت في بدايتة الكليب "إهداء لمن جعلني أميرة الحب" .

استعانت رنا في الفيديو كليب، بملك جمال لبنان 2019 "محمد صندقلي"، لتجسيد دور حبيبها، وقامت بتصوير الفيديو كليب في بيروت مع المخرج اللبناني عادل سرحان ، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي ، وتوزيع الموزع صوات ايدوجانفي.

كلمات الأغنية
تقول كلمات الأغنية: "أنا قبلك كنت بخاف من الحب وبكره سيرته ، رغم إني بموت في الحب وشايفة إني أميرته، من كتر ما كانوا يشكولي أصحابي ويحكولي ، أنا قولت دن صعب عليا أعيش أنا في حيرته، أضيع لو غبت عني، وبحس إن الدنيا بتضلم عليا، إحساس فظيع لو بس أفكر انك تروح يا حبيبي يوم بين إيديا ، فتحت عيوني عليك أنت أول حب أقابله، مش فاكرة حياتي ازاي كانت بصراحة كانت من قبله، لو كل كنوز الدنيا دي عندي ما تكفيني، ده نصيبي الحلو من الدنيا دي إني أقابله" .

آخر أعمال رنا سماحة
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، كانت أغنية «فينى وجع»، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.


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