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تعليق مرتضى منصور على ضم كهربا لقائمة المنتخب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
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كهربا
كهربا
على شحاتة
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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بإستدعاء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالى ولاعب الزمالك السابق ضمن القائمة التي ستثمل المنتخب في المعسكر القادم لمواجهة كينيا .

وقال منصور في تصريحتات تلفزيونية خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: حسام البدري مدرب قدير ويدرك تماماً اختيارته من منطلق الموهبة والأخلاق.

وأشار:البدري اختار 32 لاعب،وكهربا واحد منهم ودعوا المدرب يعمل هو وجهازه الفني والأهم من سيلعب ويشارك.

وعن حقيقة إقالة ميتشو قال رئيس الزمالك: لا أجد سبب واضح حول ما يثار عن إقالة ميتشو مدرب الزمالك، ومن المستحل أن يتم الإنصياع لمجموعة من الشباب على السوشيال ميديا وغير مدركين للمسؤولية في هذا النادي الكبير.

وتابع : الزمالك أنهى تعاقداته كمدرب ولاعبيين واللجنة الفنية اتخذت قرارها ولن نتراجع عن استكمال المشروع الذي تم الاستقرار عليه منذ بداية الموسم.

وأختتم: لاعبي الزمالك يعانون من إصابات وسيتم علاج كافة الأمور حتى يعود الفريق لمستواه وهو ما سيتم خلال فترة الأعداد القادمة.
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منتخب مصر مرتضي منصور كهربا قائمة منتخب مصر حسام البدري الزمالك

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