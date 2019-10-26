تعليق مرتضى منصور على ضم كهربا لقائمة المنتخب

وقال منصور في تصريحتات تلفزيونية خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: حسام البدري مدرب قدير ويدرك تماماً اختيارته من منطلق الموهبة والأخلاق.

وقال منصور في تصريحتات تلفزيونية خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: حسام البدري مدرب قدير ويدرك تماماً اختيارته من منطلق الموهبة والأخلاق.