وزيرة الداخلية اللبنانية: الجيش والقوى الأمنية يبذلون جهدًا كبيرًا لحماية المتظاهرين

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن تقديرها للجهد المبذول من قبل عناصر القوى الأمنية والقوات المسلحة وتفانيهم في حماية المتظاهرين والمحتجين.





وقالت وزيرة الداخلية في تصريح مساء اليوم الجمعة، إن عناصر الأمن الداخلي إلى جانب قوات الجيش، يبذلون جهدا كبيرا ويتحلون بكامل المسؤولية في حماية المتظاهرين والمواطنين والحفاظ على الأمن، آملة أن يتجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا.



