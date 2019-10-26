Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدكتور هشام عبدالعزيز قائما بأعمال أمين عام "الأعلى للشئون الإسلامية"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الجمعة، الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي.

وبينت وزارة الأوقاف، في بيان، أن هذا التكليف يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتمكين للشباب والدفع بهم في المناصب القيادية.

يذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز تدرج في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولي عام ٢٠٠٩م، وقد اجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجالات الإدارة والتخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية، وقد أدى كل ما كلف به بتفان وإخلاص.

ويشغل الدكتور أحمد عجيبة منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدة سنوات قبل أن يبلغ السن القانونية.

وكما يضم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة لجان علمية ويهتم بالقضايا الإسلامية والفكرية بمصر والعالم الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام عبد العزيز الاوقاف

أخبار تهمك

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اسعار الحديد اليوم الجمعة 25-10-2019.. وسعر حديد عز يسجل 10700 جنيهًا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 10 ساعة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 11 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

01:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status