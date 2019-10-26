Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تصدره تريند جوجل.. 3 أزمات واجهت محمود ياسين بسب السوشيال ميديا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تصدر اسم الفنان الكبير محمود ياسين، منذ ساعات قائمة مؤشرات البحث بجوجل، وذلك بعد ظهوره نجله المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين، وزجته المذيعة آيات اباظة، في أول ظهور إعلامي لأحفاد محمود ياسين، مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها معكم، عبر فضائية "سي بي سي".

أزمات واجهت محمود ياسين خلال الفترة الماضية
تعرضت عائلة الفنان محمود ياسين، خلال الفترة الماضية لعدة أزمات، كانت حديث السوشيال ميديا، مما جعل أبنائه يخرجون عن صمتهم ويردون على الشائعات من خلال حساباتهم الشخصية.

السوشيال ميديا سبب أزمات عائلة ياسين
وترصد بوابة الفجر الفني أزمات وجهت أسرة الفنان محمود ياسين بعد تصدره تريند جوجل

أزمة حجاب شهيرة 
بدأت الأزمات تواجه عائلة الفنان محمود ياسين، بعد أول ظهور لزوجتة الفنانة شهيرة، مع الفنانة سهير رمزي، في حفل خيري مع مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، بدون الحجاب، وكانت ترتدي ملابس كاجوال، مما أثار ضجة عبر السوشيال ميديا.

ولكنها بعد تلك الضجة خرجت عن صمتها، لتؤكد أنها لم تخلع الحجاب، وأن الحفل كان للسيدات فقط وهاني البحيري هو من أعز أصدقائها لذلك ظهرت أمامه بدون حجاب، موضحة بأنها تفاجأت ينتشر الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ظهور محمود ياسين مع حفيده 
انقلبت السوشيال ميديا، بعد ظهور الفنان محمود ياسين، مع حفيده محمود، حيث ظهر بحالة صحية صعبة للغاية، مما جعل البعض ينتقد ظهوره في هذا الحاله لأنه فنان كبير ويجب أن يحافظ على بريق النجومية التي حققها، اما البعض الأخر تعاطف مع حالته الصحية وتوقع بأنه مصاب بمرض الزهايمر.

حملات تشويه ضد عائلة محمود ياسين
وانتشرت منذ فترة قصيرة عبر المواقع الإلكترونية، شائعة تفيد بأن أبناء الفنان محمود ياسين، قاموا بوضعه دخل دار مسنين، ولكن بعد تلك الشائعات خرج نجله عمرو لينفي كل ذلك.

ونشر البيان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث أكد خلاله أن والده موجود في منزله وسط أفراد عائلته ويتمتع بصحة جيدة.

وأوضح البيان استياء أسرة محمود ياسين من مشاركات ومنشورات عبر "فيسبوك" تخترق حياتهم الخاصة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم ولا تراعي الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها، مشددة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما ايات اباظة المؤلف عمرو ياسين الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ ساعتين

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

اسعار الحديد اليوم الجمعة 25-10-2019.. وسعر حديد عز يسجل 10700 جنيهًا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"وليد الشريف" يخرج عن صمته و يتحدث عن حقيقة خلافة مع العائلة ( صور)

شهيرة: "رانيا محمود ياسين مُحجبة.. وطاعة الله مش قماشة على رؤوسنا"

أديب عن خلع شهيرة وسهير رمزي الحجاب: "كفاية تنمر"

بعد خلعها الحجاب.. أول رد فعل من شهيرة على الحملة ضدها!

في بيان لها.. أسرة محمود ياسين تنفي إيداعه في مصحة للعلاج

شاهد.. آخر ظهور للفنان محمود ياسين منذ سنوات

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

01:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status