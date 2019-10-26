بعد تصدره تريند جوجل.. 3 أزمات واجهت محمود ياسين بسب السوشيال ميديا





أزمات واجهت محمود ياسين خلال الفترة الماضية



السوشيال ميديا سبب أزمات عائلة ياسين



أزمة حجاب شهيرة



ظهور محمود ياسين مع حفيده



حملات تشويه ضد عائلة محمود ياسين







تصدر اسم الفنان الكبير محمود ياسين، منذ ساعات قائمة مؤشرات البحث بجوجل، وذلك بعد ظهوره نجله المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين، وزجته المذيعة آيات اباظة، في أول ظهور إعلامي لأحفاد محمود ياسين، مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها معكم، عبر فضائية "سي بي سي".تعرضت عائلة الفنان محمود ياسين، خلال الفترة الماضية لعدة أزمات، كانت حديث السوشيال ميديا، مما جعل أبنائه يخرجون عن صمتهم ويردون على الشائعات من خلال حساباتهم الشخصية.وترصد بوابة الفجر الفني أزمات وجهت أسرة الفنان محمود ياسين بعد تصدره تريند جوجلبدأت الأزمات تواجه عائلة الفنان محمود ياسين، بعد أول ظهور لزوجتة الفنانة شهيرة، مع الفنانة سهير رمزي، في حفل خيري مع مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، بدون الحجاب، وكانت ترتدي ملابس كاجوال، مما أثار ضجة عبر السوشيال ميديا.ولكنها بعد تلك الضجة خرجت عن صمتها، لتؤكد أنها لم تخلع الحجاب، وأن الحفل كان للسيدات فقط وهاني البحيري هو من أعز أصدقائها لذلك ظهرت أمامه بدون حجاب، موضحة بأنها تفاجأت ينتشر الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي.انقلبت السوشيال ميديا، بعد ظهور الفنان محمود ياسين، مع حفيده محمود، حيث ظهر بحالة صحية صعبة للغاية، مما جعل البعض ينتقد ظهوره في هذا الحاله لأنه فنان كبير ويجب أن يحافظ على بريق النجومية التي حققها، اما البعض الأخر تعاطف مع حالته الصحية وتوقع بأنه مصاب بمرض الزهايمر.وانتشرت منذ فترة قصيرة عبر المواقع الإلكترونية، شائعة تفيد بأن أبناء الفنان محمود ياسين، قاموا بوضعه دخل دار مسنين، ولكن بعد تلك الشائعات خرج نجله عمرو لينفي كل ذلك.ونشر البيان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث أكد خلاله أن والده موجود في منزله وسط أفراد عائلته ويتمتع بصحة جيدة.وأوضح البيان استياء أسرة محمود ياسين من مشاركات ومنشورات عبر "فيسبوك" تخترق حياتهم الخاصة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم ولا تراعي الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها، مشددة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.