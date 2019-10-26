فريق واما يغني "فطومة" في حفل اختيار ملكة جمال مصر الكون 2019 (فيديو)





أغنية فطومة



فريق عمل الأغنية



نشر الفنان محمد نور، عضو فريق واما الغنائي مجموعة من الصور والفيديوهات له بصحبة الفريق وهم يغنون في حفل اختيار ملكة جمال العالم 2019 عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"وتفاعل الجمهور معهم في الحفل، حيث ظهر ذلك في الفيديو عندما قامو بغناء أغنية "فطومة" .يذكر أن أغنية فطومة من ألبومهم الأخير وتقول كلماتها: "فطومة طومه اه ... فطومة طومه طومه اه ... فطومة طومه طومه اه.. اه دى حاجة تانية.. فطومة طومه طومه اه.. فكالى التوكة اه .. واخدانى ف دوكة اه .. جابتنى ف ثانية .. خاف اللى قرب واللى شاف.. ب و ح و ب وكاف مختلفة ومافيش خلاف.. ياامى ياامى ياامى".وهي من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: Lonut Cercel، ورؤيه وتوزيع موسيقى: إيهاب فاروق، وميكساج: توما، وتسجيل: خالد سند، وجيتار: مصطفى أصلان.فريق "واما"يشار إلى أن فريق "واما" يضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.