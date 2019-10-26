رغم علاقتها بنجم "هاري بوتر".. قبلة ساخنة من إيما واتسون لرجل غامض في لندن (صورة)







في اللقطة التي نشرها موقع hollywoodlife، تظهر إيما واتسون، 29 عامًا، وهي تعانق بشغف رجلًا غامضًا خارج مخبز جيل في لندن يوم 24 أكتوبر، حيث بدا الثنائي في غاية الانسجام والسعادة، إذ رصدت العدسات يتبادلان قبلة وسط هطول الأمطار، بينما كانت هناك سيارة في انتظارهما.



كانت إيما ترتدي ملابس أنيقة في الطقس البارد، مرتديًا بلوزة باللون البرتقالي، مع أكمام مخططة بالأبيض والأسود، وقبعة صغيرة رمادية وسروالا أسود فضفاض، بينما كانت تحدث على الهاتف.



مؤخرا، بدأت الشائعات بأن إيما ونجمه هاري بوتر وصديقه القديم توم فيلتون يتواعدان بعد أن نُشر صورة للاثنين يعزفان الجيتار على حسابها في Instagram في أغسطس، ولم يتمكن متابعوها من التعامل مع الفكرة وجود قصة حب بين الصديقين.



كما ارتبطت إيما أيضًا بالممثل كورد اوفرستريت في نهاية عام 2017 بعد انفصالها عن صديقها ويليام نايت بعد قصة حب لمدة عامين.



ترجع علقة ايما وكورد إلى نحو ستة أشهر قبل أن تنتهي علاقتهما، وعلى الرغم من أن المعجبين كانوا يأملون من أجل استكمال علاقتهما إلى الارتباط، لكن يبدو أن الفنانة المتقلبة عاظفيًا، لم تستقر على من يشاركها حياتها.











شوهدت الممثلة البريطانية إيما واتسون، وهي تقبّل رجلًا غامضًا، بينما كانت تتناول الغداء في لندن وسط شائعات عن تواعدها مع الممثل توم فيلتون الذي شاركها بطولة فيلم "هاري بوتر" توم فيلتون.