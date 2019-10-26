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شهادة تقدير لحنان مطاوع عن دورها في فيلم "يوم وليلة"
السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
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ولاء عبد الناصر
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حصلت الفنانة حنان مطاوع، على شهادة تقدير خاصة عن دورها في فيلم "يوم وليلة " من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.
جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي شارك فيه الفيلم ممثلًا للسينما المصرية، ونال العمل إشادة وإعجاب النقاد والمشاركين فى المهرجان.
أبطال "يوم وليلة"
فيلم "يوم وليلة" بطولة "خالد النبوي ، أحمد الفيشاوي ، درة ، حنان مطاوع ، خالد سرحان ، محمد عادل " وتأليف يحيي ذكري وإخراج أيمن مكرم وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
آخر أعمال حنان مطاوع
يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل "لمس أكتاف" والتي برعت فيه بشهادة عدد كبير من النقاد والجمهور، والمسلسل من بطولة كلا من " ياسر جلال ، كرم جابر ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصي ، أروي جودة " وتأليف خالد سرحان وإخراج حسن المنباوي.
يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل "لمس أكتاف" والتي برعت فيه بشهادة عدد كبير من النقاد والجمهور، والمسلسل من بطولة كلا من " ياسر جلال ، كرم جابر ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصي ، أروي جودة " وتأليف خالد سرحان وإخراج حسن المنباوي.
حنان مطاوع
ممثلة مصرية ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي ، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية ، وبدأت العمل الفني عام ٢٠٠١ فى مسلسل حديث الصباح والمساء .
أعمالها السينمائية
" القشاش ، وبعد الطوفان ، الجنس اللطيف ، اوعي وشك ، صياد اليمام " وغيرها.
أعمالها الدرامية
لمس أكتاف ، الرحلة ، ضد مجهول ، طلعت روحي ، طاقة نور ، حلاوة الدنيا ، هذا المساء وغيرها.
ممثلة مصرية ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي ، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية ، وبدأت العمل الفني عام ٢٠٠١ فى مسلسل حديث الصباح والمساء .
أعمالها السينمائية
" القشاش ، وبعد الطوفان ، الجنس اللطيف ، اوعي وشك ، صياد اليمام " وغيرها.
أعمالها الدرامية
لمس أكتاف ، الرحلة ، ضد مجهول ، طلعت روحي ، طاقة نور ، حلاوة الدنيا ، هذا المساء وغيرها.
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