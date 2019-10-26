شهادة تقدير لحنان مطاوع عن دورها في فيلم "يوم وليلة"

فيلم "يوم وليلة" بطولة "خالد النبوي ، أحمد الفيشاوي ، درة ، حنان مطاوع ، خالد سرحان ، محمد عادل " وتأليف يحيي ذكري وإخراج أيمن مكرم وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.





آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل "لمس أكتاف" والتي برعت فيه بشهادة عدد كبير من النقاد والجمهور، والمسلسل من بطولة كلا من " ياسر جلال ، كرم جابر ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصي ، أروي جودة " وتأليف خالد سرحان وإخراج حسن المنباوي.



