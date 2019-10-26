مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة جديدة بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع المنتخب الفترة القادمة.







سحب شارة القيادة من أحمد فتحي



وقد انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى أن هناك اتجاه داخل منتخب مصر لسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ومنحها إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب.





موقف أحمد فتحي من الأنباء الأخيرة



وأكد نادر شوقي أن أحمد فتحي لن يستمر مع منتخب مصر في حالة سحب الشارة منه بالفعل ومنحها إلى محمد صلاح.





وقال نادر شوقي في تصريحات صحفية: "نعم الجهاز الفني لمنتخب مصر طالب أحمد فتحي بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب، لقد اندهش اللاعب من هذا القرار وليس راضيا".





وأضاف: "إذا سحبت الشارة من أحمد فتحي، أعتقد أنه لن يكمل مشواره مع المنتخب طالما أن المرحلة الحالية بدأت بعدم احترامه بعد كل ما قدمه طوال مسيرته الدولية".