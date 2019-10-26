Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
Advertisements
فتحي
فتحي
حسام مجدي
Advertisements
كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة جديدة بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع المنتخب الفترة القادمة.


سحب شارة القيادة من أحمد فتحي

وقد انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى أن هناك اتجاه داخل منتخب مصر لسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ومنحها إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب.


موقف أحمد فتحي من الأنباء الأخيرة

وأكد نادر شوقي أن أحمد فتحي لن يستمر مع منتخب مصر في حالة سحب الشارة منه بالفعل ومنحها إلى محمد صلاح.


وقال نادر شوقي في تصريحات صحفية: "نعم الجهاز الفني لمنتخب مصر طالب أحمد فتحي بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب، لقد اندهش اللاعب من هذا القرار وليس راضيا".


وأضاف: "إذا سحبت الشارة من أحمد فتحي، أعتقد أنه لن يكمل مشواره مع المنتخب طالما أن المرحلة الحالية بدأت بعدم احترامه بعد كل ما قدمه طوال مسيرته الدولية".


موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كينيا يوم 15 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح قائمةمنتخب مصر شارة منتخب مصر حسام البدري أحمد فتحي

أخبار تهمك

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 9 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 18 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أجيري يحسم موقف محمد صلاح من "شارة القيادة"

ميدو: أرشح محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط

ميدو يكشف لأول مرة عن طلبه لمدرب الزمالك وأمير مرتضى

ميدو: أرشح محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط

أول رد فعل من أحمد فتحي بعد أزمة شارة المنتخب

شارة قيادة مصر.. وكيل فتحي يكشف تفاصيل الأزمة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

01:58 ص

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status