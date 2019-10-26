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إحسان الترك لـ"الفجر الفني": بضطر أشتغل في أعمال تحت بير السلم علشان الفلوس.. والفن بقى بالواسطة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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*الواسطه بتلعب دور كبير فى الوسط الفني


* دخلت السينما بالصدفة

 
* متضامن مع نشوى مصطفى 


*حصلت على منصب سفير النوايا الحسنة 


* أوافق بالقليل جدًا من الأجر

بدأ "الترك" مشواره الفنى مع مطلع الألفية الثانية في أدوار مساعدة كرجل أعمال أو مسئول كبير أو مدير أو طبيب.

وشارك فى العديد من الأعمال ومع ألمع النجوم وأبرزهم عادل امام، ليلى علوى ، سميره احمد ، غاده عبدالرازق


 وصرح بأن هناك ممثلين شباب يعتبرهم أبنائه ليسوا زملاء مهنه فقط مثل محمد رمضان وتامر حسني.

 
وحصل الترك على عدة جوائز وتكريمات من محافل عربيه مختلفه، ووصلت عدد أعماله الفنية إلى 300 عمل 


التقينا بالفنان إحسان الترك، فى حوار خاص" للفجر الفنى "، تحدث خلاله عن أعماله الفنية واهم الجوائز الذى حصل عليها 

وإليكم نص الحوار ..

قدمت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية خلال مشوارك الفني، ما أقرب الأعمال التى قدمتها إلى قلبك؟ 
أنا بحب اعمالى كلها، لكن أكثر أعمال بحبها مسلسل "امراه من الصعيد الجوانى "، بعتز بيه بشكل مخيف وإنه بدايتي الفنية وأنا في مرحلة الكبر، وعلشان المخرج الراحل حسن بشير مخرج العمل أصر على إني أعمل دور رجل صعيدى وان القائمين علي العمل رفضو القيام بهذا الدور ولكن المخرج حسن بشير وجد نجاحي في هذا الدور وفعلا نحجت، وأعتز كذلك بفيلم "مرجان أحمد مرجان" للنجم عادل امام، ومسلسل "آدم" مع الشاب تامر حسني، ومسلسل "شمس" مع النجمه ليلى علوى



بداية مشوارك الفني وأول أعمالك؟ 
 دخلت السينما بالصدفه، كانوا محتاجين ممثلين لفيلم جديد ورحت أقدم واثناء التصوير حصل مشكله والفيلم اتلغى، وقتها اتعرفت على اصدقاء فى الوسط الفني وأول ظهور لي كان فى عام " 2005 " فى اعلان لإحدى شركات الأدوات المنزلية وكان من إخراج عادل أديب وبعدها شاركت فى كليب "حط النقط على الحروف" من غناء بوسى سمير


لماذا قلت أدوارك في الوسط الفني؟ 
 "مافيش واسطة" وبالتالي مفيش شغل، ربنا معانا فقط أنا بضطر اشتغل فى أعمال تحت بير السلم علشان الفلوس .


الفنانة نشوى مصطفى أثارت الجدل بمنشورها عن بحثها على فرصه للتمثيل، ما تعقيبك؟ 
 متضامن معها جدًا، لأن الوسط الفنى عباره عن مجموعة من الأصدقاء فى كل عمل، فيما لم لا يجد أصحاب الفن القديم أدورًا لهم الآن، لأن الواسطة تلعب دورًا كبيرًا في الوسط الفني



ما المواقف الصعبه التى تعرضت لها؟ 
 أجريت عمليه فى العمود الفقري في ظهرى 17 غورزه ، فى اجازه عيد الفطر ، فى مستشفى القصر العيني المجانى ، وساعدنى بعض الأصدقاء فى مرور هذه المحنة .


هل لديك اصدقاء داخل الوسط الفني؟ 
 بالطبع معظمهم 


احكي لنا عن مشاركتك فى مسلسل نسر الصعيد؟ 
شاركت بدور والد علياء، التي اضطر الأطباء بتر قدميها.


أهم الجوائز التى حصلت عليها؟ 
 حصلت على منصب سفير النوايا الحسنة في أمريكا، كما حصلت على دكتوراة فخرية من جامعه نيوكاسل بانجلترا، ومجموعة محافل ونياشين ودروع من محافل عربية مختلفة 


هل تتابع اعمال النجوم الشابة؟ 
 أكيد، أنا بتابع الاعمال الجديدة ولكن لا أعرف أحد من الممثلين الشباب، ممكن بطل العمل فقط.

هل تعترض على الأجر مع شركات الإنتاج؟ 
 لا، أنا برضى بالقليل جدًا من المال

المسرح ولا السينما من وجهة نظرك؟ 
 أنا اشتغلت مسرح وسينما، ولكن المسرح أقوى وأهم أعمالي المسرحية، مسرحية "بكاكا شو" من بطولتي وعرضت على "مسرح عبد المنعم" جابر بالإسكندرية، ومسرحية "فنتازيا بالمصري"

ما سبب منع ابنتك نور عن التمثيل؟ وهل توافق على عودتها للوسط مره أخرى؟ 
 السبب أنها كبرت والأهم دراستها، وهى لو بتفكر ترجع الوسط هذا القرار لها ولزوجها

ما أعمالك القادمة؟ 
 أنا صورت إعلان جديد وقريب هيتزاع على التلفزيون، بجسد شخصية "بياع فول" لإحدى شركات الأغذية.
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