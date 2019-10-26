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ميس حمدان تلجأ للطبيعة في آخر جلسة تصوير لها (صورة)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة له، حيث نشرت صورًا من الجلسة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".

كانت ترتدي فستان كب أسود اللون، مع وجود نقشات ملونه به في أطراف الفستان والكم من أسفل ووضعت ميك أب مناسب مع بشرتها، أما من حيث المكان فلجأت إلى الطبيعة وأشجارها.

توجهيها الشكر لفريق الجلسة
ووجهت حمدان الشكر لخبيرة التجميل ميرا أشرف، ومصففة الشعر إسراء فكري، والمصور محمد عبد الله الذي قام بتصويرها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور بكل حب وحصلت على آلاف الإعجابات.

آخر أعمالها
يذكر أن فيلم سمكة وصنارة هو آخر أعمال حمدان ، وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفي بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة علي الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهم فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان.


ميس حمدان تلجأ للطبيعة في آخر جلسة تصوير لها (صورة)
ميس حمدان تلجأ للطبيعة في آخر جلسة تصوير لها (صورة)
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