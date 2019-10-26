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مرتضى منصور يكشف تاريخ هتاف "زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
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مرتضى_منصور_ رئيس_ الزمالك
مرتضى_منصور_ رئيس_ الزمالك
على شحاتة
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الحديث عن أن لاعبي القلعة البيضاء طوال تاريخهم عنوان للمتعة والمواهب العالية في تاريخ كرة القدم المصرية .

وقال منصور في تصريحتات تلفزيونية خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: هناك من يحاول أن يخطف الشعارات والهتافات الخاصة بجماهير الزمالك لصالح الأهلي كما تم خطف لقب نادي القرن ولكن هذه الهتافات لا يمكن أن أن يمحوها التاريخ والتي بدأت منذ عهد أسطورة الزمالك الخالدة حمادة إمام"

وأضاف: لا أجد سبب واضح حول ما يثار عن إقالة ميتشو مدرب الزمالك، ومن المستحل أن يتم الإنصياع لمجموعة من الشباب على السوشيال ميديا وغير مدركين للمسؤولية في هذا النادي الكبير.

وأشار: أتمنى أن يكون كل جماهير الزمالك مثل أدهم المشجع الذي توفى وهو في طريقه لمؤزارة الفريق.

وتابع: الزمالك أنهى تعاقداته كمدرب ولاعبيين واللجنة الفنية اتخذت قرارها ولن نتراجع عن استكمال المشروع الذي تم الاستقرار عليه منذ بداية الموسم.

وأختتم: لاعبي الزمالك يعانون من إصابات وسيتم علاج كافة الأمور حتى يعود الفريق لمستواه وهو ما سيتم خلال فترة الأعداد القادمة.
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الكلمات المفتاحية

ميتشو مرتضي منصور مباراة الزمالك وجينراسيون الزمالك الاهلي

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