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حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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شوق الفنان حسين الجسمي، الجمهور باقتراب طرحه أغنية جديدة له بعنوان "لا تجامل".

ونشر برومو الأغنية عبر حسابه  موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

تعليقه على الأغنية
وعلق على الأغنية وقال: "قريبًا... لا_تجاهل كلمات: ود ، ألحان: عزوف" ، فيما تفاعل الجمهور مع البرومو مؤكدين تشوقهم لسماع الأغنية.

الأغنية كلمات: أحمد الصانع، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع موسيقى: حسام كامل، وهندسة صوتية وميكساج: حسام كامل.

وتقول كلمات الأغنية:
مهم جداً وجودك في تفاصيلي

مُهم جداً بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

مُهِمّ جَدّاً وُجُودكَ فِيَّ تَفاصِيلِي

مُهِمّ جَدّاً بـأغانيي وَمَواوِيلِي

وَغَيْركِ يا حَبِيبِي مو مُهِمّ عادِي

وَتَفِزّ الرَوْح لَكِ لَمّا تناديلي

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي

تُوصِينِي عَلَيكَ وَقَلْبَيْ متوصي

يا ماخذ كُلِي مُنِيَ سَيَّبَ لَيّ نَصِّي

أَشُوفكِ فِيَّ عُيُونِي كُلّ ما غَمُضتَ

ياويلي مِن غُلاتكِ آهَ ياويلي

أحب عطرك وأشم إرويحتك فيني

يا كل الناس في قلبي وفي عيني

لك أدعي في سجودي يا عسى تبقى

يا شمس الصبح إنته ويا قمر ليلي

أَحَبَّ عَطِركِ وَأَشِم إرويحتك فَيَنِي

يا كُلّ الناس فِيَّ قَلْبَيْ وَفِيَّ عَيْنَيْ

لَكِ أَدَّعِي فِيَّ سُجُودِي يا عَسَى تَبْقَى

يا شَمَّسَ الصُبْح إنته وَيا قَمَر لَيْلِي.

يذكر أن آخر عمل للجسمي هو أغنية "مهم جدًا" ،وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا على يوتيوب وعلى جميع التطبيقات.



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