عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

يجسد النجم ماجد الكدواني، دور البابا شنودة في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

المسلسل من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

إنتاجات الكنيسة القبطية

وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.





تكلفة إنتاج المسلسل