Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

يجسد النجم ماجد الكدواني، دور البابا شنودة في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

المسلسل من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

إنتاجات الكنيسة القبطية
وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.

تكلفة إنتاج المسلسل
حيث تبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري (3-5 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة نجم بوزن ماجد الكدواني. وقد أعد المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

موافقة الرقابة
وقال القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

أحداث المسلسل
وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 9 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. البابا شنودة بين بساطة التعليم والتمسك بـ"الإنجيل"

عاجل.. كريم حافظ يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي

طرح التريلر الرسمي لفيلم Gully Boy لرانفير سينج

قريبًا.. عودة التعاون بين المنتج فرحان أختار وشاروخان

بعد نجاح الجزء الأول.. رانفير سينج يعلن عن جزء ثاني لفيلم Gully Boy

رانفير سينج يكشف عن النجم الذي يتمنى العمل معه

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

01:58 ص

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status