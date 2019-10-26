موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم السبت 26/10/2019 في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخي بلانكوس، مباراة قوية بين أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم خوزيه هيرنانديز، في مباراة صعبة بين الفريقين دائماً ما تحمل الندية والإثارة والمتعة

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موعد مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو بالدوري الإسباني



يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو بالدوري الإسباني



يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.





التشكيل المتوقع للروخي بلانكوس أتليتكو مدريد أمام اتليتك بيلباو



حراسة المرمى : أوبلاك



خط الدفاع : تريبيير، هرموسو، أوجستو، لودي



خط الوسط : كوكي، توماس بارتي، نيجويز، هيكتور هيريرا



خط الهجوم : موراتا، دييجو كوستا





بينما التشكيل المتوقع لفريق أتليتك بيلباو أمام أتليتكو مدريد



حراسة المرمى : سيمون



خط الدفاع : كابا، الفاريز، مارايتيز، بالينزيجا



خط الوسط :جارسيا، لوبيز، مونيايين، راؤول جارسيا، كوردوبا



خط الهجوم : ويليامس