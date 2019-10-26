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عاجل.. حسام البدري يقرر ضم 32 لاعب لمعسكر نوفمبر إستعداداً لمواجهة كينيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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حسام_ البدري_ مدرب_ منتخب_ مصر
حسام_ البدري_ مدرب_ منتخب_ مصر
محمد جمال
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قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ضم 32 للعب خلال المعسكر القادم والذي سينطلق في نوفمبر وسيتحلله مباراة ودية ثم مباراتان رسميتين، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري علي أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حالياً وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد إستبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل في نوفمبر القادم

وشملت القائمة ٦ لاعبين هم

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
محمد النني (بشكتاش التركي)
أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )
محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

وسيرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وسينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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