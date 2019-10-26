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ليستر سيتي يحقق إنجازًا تاريخيًا غائب منذ 21 عامًا في الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
حسن شحاتة
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي إنجازًا تاريخيًا غائب منذ 21 عامًا في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن افتتاح منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

إنجاز ليستر سيتي الغائب عن النادي منذ 21 عامًا
تقدم بن تشيلويل في النتيجة مبكرًا لصالح ليستر سيتي، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، وأضاف زميله يوري تيليمانس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وعزز أيوزي بيريز من تقدم فريقه بالهدف الثالث بعد مرور دقيقتين فقط.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للأحصائيات، أن هذه تعد أسرع ثلاثية يحرزها ثعالب ليستر في بطولة الدوري الإنجليزي، منذ مباراة ديربي كاونتي عام 1998، والتي أنتهت حينها بنتيجة 4-0.

ثعالب ليستر يفترسون أصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي
ولم يكتفي ليستر من تحقيق الانجاز التاريخي فحسب، بل استمر هجوم ليستر سيتي الضاري في المباراة حتى تمكنوا من إضافة ستة أهداف أخرى تناوب بدأها أيوزي بيريز في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة، قبل أن يضيف مهاجم الفريق جيمي فاردي الهدف الخامس لثعالب ليستر في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط.

وعاد أيوزي بيريز لزيارة شباك أصحاب الأرض مجددًا بالهدف السادس لفريقه والثالث له في اللقاء بالدقيقة 57 من زمن المباراة، قبل أن يعمق هدف فاردي السابع لفريقه والثاني له من جراح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون في الدقيقة 57، وعزز جيمس ماديسون تقدم الضيوف بالهدف الثامن في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وانهى جيمي فاردي المباراة بالهدف التاسع لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 9 / 0 لصالح الضيوف.

ثعالب ليستر تنتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة منتزعًا بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بشكل مؤقت من مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في إنظار مباراة الغد لأبناء جوارديولا في مواجهة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولى المصر محمود حسن تريزيجيه.
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