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أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
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أحمد حافظ
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ضربت الأمطار، التي تتعرض لها البلاد، طريق العاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعرض "الفجر" أبرز المعلومات حول العاصمة الجديدة:
- تقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس.
- تبلغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية ويهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة.
- يسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة.
- تعادل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة مساحة دولة سنغافورة.
- تبلغ مساحة العاصمة قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.
- يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.
- الحي الحكومي يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء.
- تضم العاصمة الحي السكني ويضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق.
- تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى الحى السكني.
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