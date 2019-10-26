Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد حافظ
Advertisements
ضربت الأمطار، التي تتعرض لها البلاد، طريق العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض "الفجر" أبرز المعلومات حول العاصمة الجديدة:

- تقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس.

- تبلغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية ويهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة.

- يسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة.

- تعادل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة مساحة دولة سنغافورة.

- تبلغ مساحة العاصمة قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.

- يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.

- الحي الحكومي يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء.

- تضم العاصمة الحي السكني ويضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق.

- تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى الحى السكني.
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طريق العاصمة الادارية امطار العاصمة الادارية الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status