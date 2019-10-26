أمطار غزيرة تضرب طريق العاصمة الإدارية الجديدة

- يسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة.

- العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية ويهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة.

- تبلغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس.

- يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.





- الحي الحكومي يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء.





- تضم العاصمة الحي السكني ويضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق.



