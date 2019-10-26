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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم السبت 26 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا منافسه فريق استون فيلا اليوم السبت 26 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا :-

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي مع فريق استون فيلا في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دولة المغرب.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ترتيب مانشستر سيتي واستون فيلا في البريميرليج :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن ليفربول صاحب صدارة البريميرليج.


يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اخر نسختين له بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وحقق الفريق جميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية.
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