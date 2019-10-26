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الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
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خالد_الغندور_اعلامي
خالد_الغندور_اعلامي
على شحاتة
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أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لم يكن موفق في اختيار محمود عبد المنعم كهربا وضمه لقائمة منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر.

وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم": "على أي أساس تم ضم كهربا لمنتخب مصر، الناس ترى أن ضم البدري له مجاملة للنادي الأهلي على حساب الزمالك".

وأضاف : "هل كهربا وجوده مؤثر في المباريات المُقبلة؟! كهربا لديه مشكلات مع الزمالك ولا يشارك مع فريقه الذي يترنح في المراكز الأخيرة بالدوري البرتغالي".

وتابع : "هل ترى أن ضم كهربا لن يُشعل أزمة كبيرة؟! على أي أساس وأي معايير تم اختياره؟!".

واختتم: "غالبًا تم استدعاء كهربا لأن أغلبية الجهاز الفني للمنتخب ينتمون للنادي الأهلي".

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة اللاعبين المُحترفين استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وشملت القائمة 6 لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (بشكتاش التركي)

أحمد حسن "كوكا" (براجا البرتغالي)

محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)

محمود عبدالمنعم "كهربا" (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)

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