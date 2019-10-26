رد غريب من ميسي عن عدم حصوله على كأس العالم مع الأرجنتيني

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، أنه متقبل للانتقاد الذي يتعرض له عندما يتطرق الأمر عن منتخب الأرجنتين، وذلك على خلفية عدم تحقيقه لقب كأس العالم مع التانجو.