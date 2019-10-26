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رد غريب من ميسي عن عدم حصوله على كأس العالم مع الأرجنتيني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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ميسي
ميسي
على شحاتة
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، أنه متقبل للانتقاد الذي يتعرض له عندما يتطرق الأمر عن منتخب الأرجنتين، وذلك على خلفية عدم تحقيقه لقب كأس العالم مع التانجو.

وقال البرغوث الأرجنتيني خلال تصريحات تلفزيونية لقناة TyC Sports : "كنت أحب أن أكون بطلاً للعالم، لكن هذا ما أعطاني إياه الله".

وأضاف: "عندما بدأت بلعب كرة القدم لم أحلم بما أنا عليه الآن، هذا أكبر مما كنت أتخيل".

واختتم نجم الكرة الأرجنتينية: "لن أغير شيئا في مسيرتي مقابل كأس العالم، أنا راض بما أعطاني إياه الله".
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الكلمات المفتاحية

ميسي منتخب الارجنتين كأس العالم برشلونة

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