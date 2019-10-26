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بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تفقد أشرف الأكشر رئيس الوحدة المحلية بمشتهر بمدينة طوخ، يرافقة مسؤلي الطوارئ عدد من الشوارع فور تلقيه بلاغا بسقوط أسلاك الكهرباء وتشكيلها خطورة على المارة، حيث تفقد الأسلاك وتبين أنها أسلاك شبكة دش وليس كهرباء وقام بالمرور بدراجتة البخارية على جميع أعمدة الإنارة بعد منتصف الليل للتأكد من سلامتها حرصا على حياة الأهالي تحسبا لسقوط الأمطار عليها.

وقال الأكشر، إن هناك تعليمات من محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ بالتواجد والمتابعة على مدار 24 ساعة تحسبا لأي طارئ، مشددا على الحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة من أعمدة الكهرباء.

وعلى جانب آخر لقيت فتاة 15 عاما مصرعها صعقا بالكهرباء أمس إثر ملامستها لعامود كهرباء داخل قرية العمار الكبرى بطوخ، وتم نقل الجثمان لمقر الوحدة الصحية بالعمار الكبرى وإخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه إشارة من محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، بتلقيه بلاغا من صبحي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى بمصرع فتاة صعقا بالكهرباء عمرها ١٥ عاما بسبب لمسها عمودا كهربائيا داخل القرية.

وعلى الفور انتقل محمد ياسين نائب رئيس المدينة ويحيى عبدالمنعم مدير إدارة الازمات بالمجلس، وتم نقل الجثمان لمقر الوحدة الصحية بالعمار الكبرى وإخطار مركز شرطة طوخ والنيابة العامة للتحقيق لبيان اسباب الوفاة.

وأصدر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده أمس الخميس، عددًا من شوارع مدينة بنها العاصمة للوقوف على الأوضاع على الطبيعة بعد سقوط أمطار غزيرة.
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
بدراجته البخارية.. رئيس وحدة مشتهر بطوخ يتفقد أعمدة الإنارة ليلا (صور)
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