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جوهرة فرنسا تقترب من ريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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منتخب_فرنسا
منتخب_فرنسا
حسام مجدي
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كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان من الانضمام إلى نادي موناكو.


ريال مدريد يرغب في ضم مبابي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يرغب بشده في ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


تصريحات لويس كامبوس بشأن انضمام مبابي إلى مدريد

وقال لويس كامبوس في تصريحات صحفية عن مبابي: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد أنا متأكد أنه يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".


وأضاف لويس كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد".


موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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