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بـ"شنطة سفر داخلها 20 كيلو حشيش".. ليلة سقوط " ديلر الجيزة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن تاجر المخدرات المضبوط بحوزته 112 فرش حشيش بمنطقة الجيزة، من أكبر تجار المخدرات بالمنطقة، ولحظة القبض عليه، كان وقت دخوله المنطقة، ومعه حقيبة سفر بداخلها حوالي 20 كيلو حشيش، لتوزيعهم على تجار المخدرات بالمنطقة سكنه.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الجيزة، وعثر بحوزته على 112 فرش حشيش مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات للرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، مفادها قيام "علي.إ.إ"، 29 سنة، عاطل، مقيم شارع أبو بكر الصديق، بمنطقة المنيب، بالإتجار في المخدرات بالمنطقة سكنه.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتبين أنه من أكبر تجار المخدرات بالمنطقة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات برئاسة المقدم مصطفي كمال ومعاونه الرائد هشام فتحي، من القبض عليه وعثر بحوزته على 112 فرش حشيش، وزن حوالي 20 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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