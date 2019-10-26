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أخر أخبار ليفربول اليوم الجمعة 25 أكتوبر| خزينة الريدز تنتعش بـ 150 مليون يورو ورعب في مان سيتي قبل مواجهة صلاح

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
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محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي
محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي
عبد الرحمن السيد
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شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 2019/10/25، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها اقتراب ليفربول من التعاقد مع شركة نايكي العالمية، وحال ذعر داخل معسكر مانشستر سيتي قبل مواجهة محمد صلاح ورفاقه .

ليفربول يهزم نيو بلانس ويحصل على 150 مليون يورو

ربح نادي ليفربول نزاعه القضائي ضد شركة نيوبالانس الراعية لقمصان الفريق خلال الفترة الماضية ، وبالتالي بات بإمكان النادي ليفربول التعاقد مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية .

واتفق النادي الإنجليزي مع شركة نايكي العالمية، أن يحصل ليفربول على 30 مليون جنيه إسترليني سنويا من "نايكي" على مدار 5 سنوات، فضلا عن 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي على هيئة بدلات أخرى.

حالة من الرعب تسيطر على مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

سيطرت حالة من الرعب داخل معسكر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما ضربت الإصابات نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة .

أعلت الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن إصابة رودري في مباراة أتلانتا حيث ستصل مدة غيابه ما يقرب من خمسة أسابيع.

ووفقًا للوضع الحالي في صفوف بطل الدوري الإنجليزي فسيدخل مانشستر سيتي بعد أسبوعين من الآن مباراة ليفربول والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل على ملعب "الآنفيلد" مفتقدًا خدمات الرباعي زينشيسكو، ليروى ساني، إيمريك لابورتي، رودري .

كلوب يدافع عن نجم ليفربول

دافع الألماني يورجن كلوب عن البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول، بعدما تعرض لأسهم الانتقادات خلال الفترة الأخيرة .

وقال كلوب : كلوب قال عن لاعبه:"كان من الواضح حاجة خط الوسط للتأقلم، وبالتحديد فابينيو الذي اعتاد التواجد في خطة بها 6 لاعبين وسط بثلاثي مزدوج".

وأنهى :"لا يمكنني الحكم على وضعهم الحالي، إنها كرة القدم، لم ينسوا اللعبة، لديهم هاري كين وسون وديلي ألي وإريكسن، من الصعب فهم ما يحدث من الخارج".

مبابي يلمح لإمكانية انضمامه إلى ليفربول

ألمح النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان .

وقال مبابي إنه في حال لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز فإنه من الممكن أن ينضم إلى صفوف الريدز .

وأضاف: "يورجن كلوب مدرب رائع، أحبه كثيرًا وهو من أفضل المدربين الموجودين في الوقت الحالي، وجوده في ليفربول يجعل الفريق جذابًا"

الفيفا يضع ليفربول في ورطة خلال كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، منح الصين إمكانية استضافة مونديال الأندية عام 2021، للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقا .

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن البطولة الجديدة تضع ليفربول في فخ، لأنها ستقام في يونيو أو يوليو من عام 2021، وهو ما يتعارض مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأشارت، أن ليفربول سيكون مهددا بفقدان خدمات نجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيكونان مع منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في البطولة الإفريقية.

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