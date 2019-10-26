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عمرو عبد الجليل يعلن انضمامه لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن تعاقده للمشاركة في مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر عبد الجليل، صورة يظهر خلالها مع يوسف الشريف، معلقًا عليها :"مسلسل النهاية رمضان٢٠٢٠ مع يوسف الشريف".

عودة الشريف للشاشة
ويعود من خلال المسلسل الفنان يوسف الشريف إلى الشاشة، وذلك بعد غياب عامين، ويشار أن آخر اعماله الدرامية مشاركته فى مسلسل "كفر دلهاب"، والمسلسل بطولة روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى.

أحداث مسلسل "النهاية"
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" خلال عام ٢١٢٠، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره فى منتصف شهر نوفمبر القادم ، وهو أول مسلسل ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي، والمسلسل يعد التعاون الثانى بين عمرو عبد الجليل ويوسف الشريف بعد تقديمهم فيلم" هي فوضى" للمخرج يوسف شاهين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل
يشار أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل مشاركته فى فيلم "كازابلانكا"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، و بطولة أمير كرارة، وخالد أرغنتش، وإياد نصار، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش، ومحمود البزاوي، والفيلم تم طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى، وحقق أعلى الإيرادات عند طرحه.

كما اشتهر الفنان عمرو عبد الجليل بالبساطة، بجانب موهبته الرائعة فى التمثيل، ونشر الكثير من الجمهور من قبل علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي صورا مع الفنان " عبد الجليل" تؤكد حبه الكبير لجمهوره وحب جمهوره الكبير له، واشتهر ايضا الفنان "عبد الجليل" بافيهات كثيرة، استطاعت أن تضحك الملايين من المصريين والعرب في الوطن العربي مثل "التلج ده مش ساقع ليه"، "خلاص اتفقنا هعلمك السواقه وتعلميني الصياعة"، وأصبحت افيهات تستخدم ك" كوميكسات ساخرة" على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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