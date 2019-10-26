أشرف عبد الباقي يغني لـ"عبد المطلب".. وأمير كرارة لمشاهدي "سهرانين": أنا آسف (فيديو)

مداعبة كرارة لعبد الباقي

وقام أمير كرارة بمداعبة أشرف عبد الباقي من الغناء، بعد انتهائه من الغناء، قائلًا للمشاهدين قائلًا: "أنا آسف".





جدير بالذكر، أن أشرف عبد الباقي قد توجه مؤخرًا إلى الرياض، وبرفقته نجوم مسرح مصر، وذلك للمشاركة في موسم الرياض الترفيهي الذي بدأ في الحادي عشر من أكتوبر، وسيستمر حتى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ومن المتوقع أن يجذب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.



ويشارك في الموسم الأخير من مسرح مصر، أشرف عبد الباقي، علي ربيع، ويزو، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، سارة درزاوي، محمد أسامة أوس أوس".



وأما عن أمير كرارة، فقد حقق نجاحا كبيرا بمسلسل كلبش، بأجزائه الثلاثة.



وقد تصدر أمير كرارة التريند خلال شهر رمضان الماضي، بعدما شارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل كلبش 3، والذي حظي بنجاح كبير.