حلمي بكر لـ"الفجر الفني": مغني المهرجانات "فئة ضالة".. وهذا هو الحل لمنع حفلاتهم





الوضع أصبح سيئًا للغاية



مهرجان الموسيقى العربية



وأكد أن كلمة "مهرجان" كبيرة وهم أساءوا إليها وحين نسألهم عن المهرجانات يكون رأيهم ماهو إلا "خبط ورقع".



رأيه في مغني المهرجانات

وأوضح: أن مغني المهرجانات هم فئة ضالة ويومًا بعد الآخر يزيدهم البعض شهرة بمجرد الحديث عنهم.



الحل في رأي حلمي بكر

وبين "بكر" أن الحل في ذلك هو نزول لجان من النقابة تمنعم من الغناء وإقامة الحفلات، مبديا دهشته "هو علشان بيدفعوا رسوم للنقابة يقوموا يغنوا!".



جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت بمنع 16 مٌغنيين المهرجانات من إقامة حفلات وأبلغت جميع مديريات الامن بكل الجمهوريه وهم: حمو بيكا، مجدي شطة، حنجرة، كزبرة، الزعيم، بصلة، الصواريخ، العفاريت، وزة، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتي، شواحة، الكعب العالي، أبوليلة، اندرو الحاوي، والعقوبة الحبس من شهر الي 3 اشهر، والغرامة من 10 الي 50 الف جنيه.











كشف الموسيقار حلمي بكر، عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منع 16 مغني مهرجانات من الغناءـوعبر "بكر" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، عن استياءه الشديد مما يحدث قائلًا: "الحديث عن هذا الموضوع أصبح غير مٌجدي بالمرة، نتحدث كثيرًا ولا ينفذ أي شيء على أرض الواقع، أعداد مغني المهرجانات في ازدياد يوم عن التاني وبننهار فنيًا".وأكد أن ما يحدث هو سيء للذوق العام للغاية ولا يوجد أمل، متسائلًا: "من يمنحهم التصاريح ليقيموا حفلات ويغنوا وأن يكونوا داخل نقابة الموسيقيين؟".وأوضح أنه لا يوجد أي وجه مقارنة بين المهرجانات الموسيقية كمهرجان الموسيقى العربية وبين الأغاني الشعبية التي يطلق عليها مهرجانات.