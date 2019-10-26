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اسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019..سعر الجرام يقفز 7 جنيها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019،  بعدما شهدت ارتفاعات قوية أمس الجمعه بسب صعود  سعر الذهب العالمي.

 

اسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019:


وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب، إن سعر الذهب اليوم السبت استقر ؛  بعدما حقق ارتفاعات بقيمة 7 جنيهات في الجرام على مدار تعاملات  أمس  الجمعة، وذلك بعدما قفز سعر الذهب عالميًا؛ ليتخطي سعر الأوقية 1500 دولار.

  

وأوضح "ناجي" في تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن أسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019، سجلت، نحو 677 جنيه في الجرام لـ"عيار  21"، وبلغ سعر "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام، و بلغ  سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.

مش

 

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:

 

وأوضح "ناجي" في تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن أسعار الذهب اليوم الجمعه سجلت بعد تلك الزيادات الجديدة في التعاملات المسائية، نحو 677 جنيه في الجرام لـ"عيار  21"، وبلغ سعر "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام، وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

 

تراجع أسعار الدولار حد من ارتفاع اسعار الذهب :


وأكد" فرج" أن تراجع اسعار الدولار على مدار الاسابيع الماضية حد من  ارتفاع الذهب في تعاملات امس الجمعة.

وكان الدولار حقق خسائر بقيمة 8 قروش خلال تعاملات الاسبوع الماضي مستكملًا مسلسل تراجعه أمام الجنيه منذ بداية 2019.

 

اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة:

وصلت اسعارالذهب العالمية  ارتفاعتها امس الجمعة ، ليتقدم بقوة في منطقة 1,500 دولار، بينما تزداد التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي سعر الفائدة.

 

 

واستقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، عند الساعة 21:35 بتوقيت مكة المكرمة). وفي تسويات ما بعد التداول شهد المعدن الثمين ارتفاعًا 3.25 دولار، أو 0.2%، لسعر 1,507.95 دولار.

 

أمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة

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