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عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل في نوفمبر القادم والذي سيستعد لخوض مواجهتين أمام كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.


عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

 

وشملت القائمة ٦ لاعبين هم:

 

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

محمد النني (بشكتاش التركي)

أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )

محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

 

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وسيرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

 

وسينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

 

وكان منتخب مصر قد فاز ودياً خلال الفترة الماضية علي منتخب بوتسوانا، في اولي اللقاءات تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.


أزمة في المنتخب بسبب الشارة


من جانبه ظهرت أزمة شارة قائد منتخب مصر في الآونة الأخيرة بعدما تحدث مسؤولو اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى وحسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر حول التفكير في إعطاء شارة قيادة الفراعنة لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح خلال الفترة القادمة.

  

رفض أحمد فتحي قائد منتخب مصر والذي يلعب دولياً منذ عام 2002 ذلك المقترح بشكل قاطع ورفض التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، مؤكداً انه خاض الكثير من المصاعب حتي ينال ذلك الشرف وهو قيادة مصر، وهدد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر بعدم الإنضمام للفراعنة مستقبلاً في حال سحب الشارة منه.

 

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