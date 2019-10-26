اسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك بعدما فقدت 8 قروش

سجلت اسعار الدولار امام الجنيه اليوم السبت 26-10-2019 استقرار بالبنوك المصرية بعدما حققت الأسبوع الماضي تراجعات إلى أدني مستويتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الناضي.

المركزي سعر صرف الدولار يخسر 8 قروش ويسجل 16 جنيه:

وكشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، عن أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه خسر نحو 8 قروش خلال تعاملات، الأسبوع الماضي وهي أدني مستوياته منذ تعويم الجنيه؛ ليصل إلى مستويات 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، مقارنة 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع

اسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك:

وسجل سعر الدولار في البنوك المصريه، نحو 16.0 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء ونحو 16.2 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار بالبنك الأهلى وبنك العربي الافريقي، في حين سجل في بنك مصر ايران نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

توقعات متشائمة لمستقبل سعر صرف الدولار:







ورغم استمرار تراجع اسعار صرف الدولار، إلا أن هناك توقعات متشائمة نحو سعر صرف الدولار في عام 2020.







توقع تقرير صادر من شركة "سي اي كابيتال"، أن سعر صرف الدولار لن يصل إلى 16 جنيه خلال العام المالي المقبل، رغم توقع العديد من الخبراء أن يحقق تلك المستويات.







وتتنافي توقعات سي اي كابيتال لأسعار صرف الدولار، مع توقعات عدد من المحللين الاقتصاديون الذين يتوقعون أن يخسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستويات 17 جنيه و16 جنيه خلال العام المالي القادم، بعد التراجعات التى يشهدها منذ بداية عام 2019.

اسعار الدولار ترتفع عالمًيا :

ودارتفعت اسعار الدولار العالمية بعد أن اقترب مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق تجارة، حسبما ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار 0.20 بالمئة إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة إلى 1.108 دولار