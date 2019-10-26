Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك بعدما فقدت 8 قروش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار الدولار امام الجنيه اليوم السبت 26-10-2019 استقرار بالبنوك المصرية بعدما حققت الأسبوع الماضي تراجعات إلى أدني مستويتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الناضي. 

المركزي سعر صرف الدولار يخسر 8 قروش ويسجل 16 جنيه: 

 

وكشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، عن أن سعر صرف  الدولار أمام الجنيه  خسر  نحو 8 قروش خلال تعاملات،  الأسبوع الماضي وهي أدني مستوياته منذ تعويم الجنيه؛ ليصل إلى مستويات 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، مقارنة 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع

 

اسعار  الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك:

وسجل سعر الدولار في البنوك المصريه، نحو 16.0 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء ونحو 16.2 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار بالبنك الأهلى وبنك العربي الافريقي، في حين سجل في بنك مصر ايران نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع،  وحقق في البنك المصري الخليجي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

 

توقعات متشائمة لمستقبل سعر  صرف الدولار:



ورغم استمرار تراجع اسعار صرف  الدولار، إلا أن هناك توقعات متشائمة نحو سعر صرف الدولار في عام 2020.



توقع تقرير صادر من شركة "سي اي كابيتال"، أن سعر صرف  الدولار لن يصل إلى 16 جنيه خلال العام المالي المقبل، رغم توقع العديد من الخبراء أن يحقق تلك المستويات.



وتتنافي توقعات سي اي كابيتال لأسعار صرف الدولار، مع توقعات عدد من المحللين الاقتصاديون الذين يتوقعون أن يخسر سعر صرف  الدولار أمام الجنيه مستويات 17 جنيه و16 جنيه خلال العام المالي القادم، بعد التراجعات التى يشهدها منذ بداية عام 2019.

 

 اسعار الدولار ترتفع عالمًيا :

ودارتفعت اسعار الدولار العالمية  بعد أن اقترب مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق تجارة، حسبما ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي

 

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.20 بالمئة  إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة إلى 1.108 دولار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم السبت 26-10-2019 اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار امام الجنيه في بداية التعالات الصباحية بالبنوك اليوم الجمعة 15-2-2019- اعلى سعر للشراء

اسعار الدولار اليوم الخميس 5/9/2019.. وتحرك جديد يصب في صالح الجنيه المصري

الدولار يقترب من سعر الـ 15 جنيه.. والخبراء يكشفون الأسباب

"الدولار" يتراجع من جديد.. ويقترب من مستويات 16 جنيه

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء بجميع البنوك

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه .. ويقترب من مستويات 16 جنيه

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status