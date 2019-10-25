"الأرصاد": سيول على وسط وشمال سيناء غدا (فيديو)

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجمعة ذروة التقلبات الجوية وتحسن الطقس الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي والإسكندرية والبحيرة ومدن شمال الدلتا شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية وتسببت اضطراب حركة المرور في بعض المناطق نتيجة غزارة الأمطار.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، مساء الجمعة أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 24 ساعة فقط حتى مساء الغد، لافتًا إلى أن أمطار الإسكندرية غدًا ستكون أقل حدة من اليوم ولكن رشيد ودمياط ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ورفح والعريش ستشهد أمطار رعدية غزيرة.



وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية من وجود سيول متوسطة الشدة على محافظات وسط وشمال سيناء.

