Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد": سيول على وسط وشمال سيناء غدا (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:58 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجمعة ذروة التقلبات الجوية وتحسن الطقس الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي والإسكندرية والبحيرة ومدن شمال الدلتا شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية وتسببت اضطراب حركة المرور في بعض المناطق نتيجة غزارة الأمطار.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، مساء الجمعة أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لمدة 24 ساعة فقط حتى مساء الغد، لافتًا إلى أن أمطار الإسكندرية غدًا ستكون أقل حدة من اليوم ولكن رشيد ودمياط ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ورفح والعريش ستشهد أمطار رعدية غزيرة.

وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية من وجود سيول متوسطة الشدة على محافظات وسط وشمال سيناء.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. البدري يضم صلاح و5 محترفين آخرين إلى قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

01:07 ص

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status