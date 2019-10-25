أمير كرارة يسترجع ذكريات "شباب أون لاين" مع لقاء الخميسي

حل النجمان لقاء الخميسي وأشرف عبدالباقي، ضيوفًا مع النجم أمير كرارة في برنامج سهرانين، المذاع عبر شاشة ON E.



واسترجع أمير كرارة ذكريات المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين" والذي جمعه بالفنانة لقاء الخميسي.



وسخر كرارة من الرقصة الخاصة بهم في تتر بداية المسلسل، وقال للقاء الخميسي: اي اللي كنا بنعمله دا.



معلومات عن المسلسل الكوميدي شباب أون لاين



يشار إلى أن شباب أون لاين هو مسلسل كوميدي مصري قدم في 3 أجزاء وهو من إخراج المخرجة هالة خليل.



أبطال مسلسل شباب أون لاين



وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي، بشرى،شريف حمدي،أمير كرارة ولقاء الخميسي وخالد صالح و احمد مكي يندرج تحت فئة المسلسلات الكوميدية الخفيفة.



وتدور احداثه حول خمسة اصدقاء لديهم شركة وخادم، وسط مشاهد كوميدية.



نجاح أمير كرارة في مسلسل كلبش



من جانب آخر، حقق أمير كرارة نجاحا كبيرا بمسلسل كلبش، بأجزائه الثلاثة.



وقد تصدر أمير كرارة التريند خلال شهر رمضان الماضي، بعدما شارك في السباق الدرامي الرمضاني ببمسلسل كلبش 3، والذي حظي بنجاح كبير.



أبطال كلبش3



مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.